PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar...
PMYO 2021 TYT taban puanlar ve başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için heyecan sürüyor. Polis adaylarının ise PMYO başvuruları için bekleyişi başladı. TYT puanına göre PMYO'lara başvuru yapacak olan öğrenciler, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...
PMYO 2021 taban puanı açıklandı mı? 2021 lise mezunu polis alımı başvuruları ne zaman? 2021 yılına ilişkin 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler tercih işlemlerini beklemeye başladı. Polis olmak isteyen öğrenciler ise PMYO başvuru tarihi ve taban puan bilgisini araştırıyor. Peki, PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
2021 PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından 2021 yılına ilişkin PMYO ilanı henüz yayımlanmadı. 2020 yılında da pandemi nedeniyle alımlar ertelenmişti. Bu nedenle 2021 yılı PMYO ile iki yıllık kontenjanla alım yapılması bekleniyor. Ancak Polis Akademisi tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?
PMYO ilanı henüz yayımlanmadığı için taban puan bilgisi de belli olmadı. Bir önceki yıllara göre taban puanları 250-270 arasında olması bekleniyor.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
2021 PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2021 yılı için henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) 2021 yılı için henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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