PMYO 2021 taban puanı açıklandı mı? 2021 lise mezunu polis alımı başvuruları ne zaman? 2021 yılına ilişkin 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler tercih işlemlerini beklemeye başladı. Polis olmak isteyen öğrenciler ise PMYO başvuru tarihi ve taban puan bilgisini araştırıyor. Peki, PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

2021 PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından 2021 yılına ilişkin PMYO ilanı henüz yayımlanmadı. 2020 yılında da pandemi nedeniyle alımlar ertelenmişti. Bu nedenle 2021 yılı PMYO ile iki yıllık kontenjanla alım yapılması bekleniyor. Ancak Polis Akademisi tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

PMYO ilanı henüz yayımlanmadığı için taban puan bilgisi de belli olmadı. Bir önceki yıllara göre taban puanları 250-270 arasında olması bekleniyor.