28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 POMEM polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?

Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 28. Dönem POMEM'lere başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Polis adaylarının yakından takip ettiği POMEM sürecine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 POMEM polis alımı başvuru tarihi ne zaman? POMEM şartları neler? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM İLANI YAYINLANDI MI? BAŞVURULAR...

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayımlanmadı. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından yeni dönem başvuru süreci başlayacak. Bir önceki ilanlara baktığımızda, yeni ilanın Ağustos ayının son haftalarına doğru yayımlanması bekleniyor.