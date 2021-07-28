GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından daha önce açıkladığı personel alımına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Alınan bilgilere göre kurumun 2021 yeni personel alımı için 8 bin 121 kontenjan belirlendi. Alım süreci için başvuru şartları yakından takip ediliyor. İşte, GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) 2021 yılında yapılacak alımlar için 8 bin 121 kontenjan ayırdığı belirtildi. GSB personel alımlarda 652 Yurt Yönetim memuru alacak. Bu kadrolara başvuru yapacaklar için KPSS puan şartı aranıyor. İşte, GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak?
LİSANS MEZUNU 652 YURT MEMURU ALINACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 652 lisans mezunu Yurt Yönetim Memuru alınacak. GSB geride bıraktığımız 2020 yılında 500 kişilik alım gerçekleştirilmişti.
Büyükşehir statüsünde olan iller için alım yapılmamıştı. Bu alımlarda diğer şehirler içinde alım yapılması öngörülüyor. Alımlar 08/04/2021 Tarihli ve 2021/192 Sayılı Kararın Eki ile İhdisası Uygun Görülen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına göre gerçekleştirilecek.
GSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvuruların alınmasına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması GSB tarafından yapılmadı. Geçmişte yapılan alımlar dikkate alındığında başvuruların Kurban Bayramı sonrasında alınması beklenmektedir. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar GSB'nin resmi internet sayfasından veya bu haber üzerinden alımlara ilişkin yeni gelişmeleri öğrenebilir.
KPSS PUAN ŞARTI ARANACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak Yurt Yönetimi memur alımlarında adaylarda KPSS puan şartı aranacak. Başvuru yapmaya hazırlananlar için KPSS lisans mezunlarının katıldığı sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekiyor. İşte Yurt Yönetimi Memur alımları için diğer şartlar;
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
Yükseköğretim Kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibariyle 65 yaşından büyük olmamak,
SGK'dan emeklilik aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
Görevini devamlı yapmasına engel durumu bulunmamak,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esasların EK 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlar fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçemeden müracaat yapamayacak.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Mayıs ayında yapılan bir açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığının verdiği onaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2000 antrenör, 600 gençlik çalışanı, 50 psikolog, 652 yurt yönetim personeli, 473 spor uzmanı olmak üzere toplam 3 bin 775 sözleşmeli personel ihdası, 4 bin 346 işçi kadrosu ihdası yapıldı.
- Antrenör alımına yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olan ve en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olanlar,
- Gençlik Çalışanı ve Yurt Yönetim Memuru alımına, yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar
- Psikolog alımına yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olanlar,
- Spor Uzmanı alımına ise en az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecek
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