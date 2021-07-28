GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Mayıs ayında yapılan bir açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığının verdiği onaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2000 antrenör, 600 gençlik çalışanı, 50 psikolog, 652 yurt yönetim personeli, 473 spor uzmanı olmak üzere toplam 3 bin 775 sözleşmeli personel ihdası, 4 bin 346 işçi kadrosu ihdası yapıldı.

- Antrenör alımına yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olan ve en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olanlar,