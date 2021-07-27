İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Son gelişmeler...
Öğretmen il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? İsteğe bağlı olarak il içi yer değiştirmek isteyen öğretmenler, 8-14 Temmuz tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Heyecanla beklenen başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, görevden ayrılma işlemlerinin tarihini araştırıyor. Peki, il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
İl içi ilişik kesme ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 yılına ilişkin il içi yer değiştirme süreci tamamlanıyor. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazanmıştı. Tayin yerlerini merak eden öğretmenler, bugün itibarıyla atama sonuçlarına ulaşabilecek. Şimdi ise sıra ilişik kesme işlemlerinde. Peki, il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
İL İÇİ GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2021 il içi atama sonuçları 27 Temmuz itibarıyla açıklanıyor. Öğretmenler atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı hesabı ile ya da MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilecekler.
E-DEVLET İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
İL İÇİ ATAMA ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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- İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Son gelişmeler...
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