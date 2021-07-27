İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Son gelişmeler...

İl içi ilişik kesme ne zaman, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 yılına ilişkin il içi yer değiştirme süreci tamamlanıyor. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazanmıştı. Tayin yerlerini merak eden öğretmenler, bugün itibarıyla atama sonuçlarına ulaşabilecek. Şimdi ise sıra ilişik kesme işlemlerinde. Peki, il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? 2021 MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

İL İÇİ GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.