Bayram ikramiyesi tüm kamu görevlilerine verilecek mi? Kamu maaş zam oranı açıklandı

Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile taleplerini kamuoyuna duyuran Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi.