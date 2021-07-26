Bayram ikramiyesi tüm kamu görevlilerine verilecek mi? Kamu maaş zam oranı açıklandı
Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada kamu görevlilerinin maaşlarına yönelik zam talep oranları duyuruldu. Memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci 2 Ağustos'ta başlıyor. Bayramda ayrım olmaksızın tüm kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesini isteyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tüm beklentilerini paylaştı.
Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaşlarına 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 38 zam yapılmasını talep etti.
SÜREÇ 2 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci 2 Ağustos'ta başlıyor. Toplu sözleşme masasında hükümetle pazarlık yetkisine sahip olan Memur-Sen, kamu görevlileri için teklifini açıkladı.
Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile taleplerini kamuoyuna duyuran Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, ayrıca yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi.
Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2019 yılında gerçekleştirilen ve hakem kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık" diye konuştu.
Tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması gerektiğini belirten Yalçın, mevcut sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerektiğini ve kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesi gerektiğini aktardı.
BAYRAMDA HERKESE İKRAMİYE TALEBİ
Bayramda ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere doğum yardımının bin 800 TL'ye yükseltilmesi, ölüm yardımındaki mevcut tutarlarının iki katı ödenmesi, kamu görevlilerine 8 bin 540 TL evlenme yardımı verilmesi gerektiğini ifade etti.
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