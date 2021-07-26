Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Canlı yayında anlattı

Memurların zam talebi belli oldu. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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