26 Temmuz 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Canlı yayında anlattı
Memurların zam talebi belli oldu. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.