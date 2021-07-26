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Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 13:21
Memurların zam talebi belli oldu. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Memur-Sen ne kadar zam istiyor? Hükümetin teklifi ne olacak? Tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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