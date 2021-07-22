Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...

1995 yılına kadar emniyet teşkilatında çalışan bekçiler, polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak 2016 yılında yeniden görev almaya başladı. Bekçiler, mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Yurt genelinde binlerce bekçi görev alırken, Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alınacağı söylendi. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin bekçi alımı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurularak hazırlık aşamasında büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı: