Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar...
Jandarma bekçi alımı konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı için bekleyişte olan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için tarih açıklandı mı? Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
1995 yılına kadar emniyet teşkilatında çalışan bekçiler, polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak 2016 yılında yeniden görev almaya başladı. Bekçiler, mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Yurt genelinde binlerce bekçi görev alırken, Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alınacağı söylendi. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...
10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
10 bin bekçi alımı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurularak hazırlık aşamasında büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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