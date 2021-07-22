Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? 2021 sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ticaret Bakanlığı'na yapılacak 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi ve şartlar konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızdan inceleyebilir, başvuru sürecine ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı şartları nedir? Sözleşmeli muhafaza memuru başvuruları ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 9-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler.

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak.