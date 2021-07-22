27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama!
Polis adaylarının heyecanla beklediği sınav yerleri belli oldu. 27. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi'nin duyuru yayımlamasının ardından gözler sınav aşamasına çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav yerlerini merak ediyor. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
27. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2021 yılında başvurusu alınan 27. Dönem başvurularının ardından ön sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar mülakat tarihini beklemeye başladı. Heyecanla beklenen sınav giriş belgeleri yayımlandı. Şimdi ise gözler sınav aşamasında. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri, adaylar için erişime açılan sınav giriş belgesinde duyuruldu. Buna göre, mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınav tarihlerini öğrenebilecekler.
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Mülakat sınavına katılacak olan adayların sınav merkezleri belirlendi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecek.
27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.
MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?
* Aydın
* Kahramanmaraş
* Trabzon
* Hatay
* Mersin
* Bursa
* Kayseri
* Konya
* Gaziantep
* Diyarbakır
* İzmir
* Ankara
* Elazığ
* Adana
* Sakarya
* Tokat
* Denizli
* Erzurum
* Eskişehir
* Afyon
* İstanbul
* Samsun
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
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