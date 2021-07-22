27. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2021 yılında başvurusu alınan 27. Dönem başvurularının ardından ön sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar mülakat tarihini beklemeye başladı. Heyecanla beklenen sınav giriş belgeleri yayımlandı. Şimdi ise gözler sınav aşamasında. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri, adaylar için erişime açılan sınav giriş belgesinde duyuruldu. Buna göre, mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınav tarihlerini öğrenebilecekler.