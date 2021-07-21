PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) çalışmak isteyen binlerce kişi yeni alımların ne zaman yapılacağını yoğun bir şekilde araştırılıyor. En son 2018'de toplu alım yapan PTT'nin geçtiğimiz yıl içerisinde personel alımı yapması bekleniyordu.

PTT 2021 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT tarafından yeni alım ilanı henüz yayınlanmadı. PTT bünyesine yapılacak yeni alımlar için duyuru gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.