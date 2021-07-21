Bekçi alımı tarihi açıklandı mı? EGM ve Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 başvuru şartları...

Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alınması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda bekçi alımı açıklamasının yapılmasının ardından Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberler yakın takibe alındı. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde bekçi alımları için araştırmalar hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? EGM ve Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçilik başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin bekçi alımı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurularak hazırlık aşamasında büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı: