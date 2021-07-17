10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?

Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak kousu oldu. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin bekçi alımı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurularak hazırlık aşamasında büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı: