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10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı öğrenildi. Farklı illerde yapılması beklenen bekçi alımlarında başvuru tarihi ve şartlar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? İşte haberin detayları...

Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde bekçi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak kousu oldu. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Bekçi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

10 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 bin bekçi alımı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve şartlar henüz duyurulmasa da, bir önceki şartlar ve detayları göz önünde bulundurularak hazırlık aşamasında büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 5.008 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 5.186 TL

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı: 5.421 TL

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