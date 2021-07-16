28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman alınacak? Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde polis öğrenci alımları gerçekleştiriliyor. 2021 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 28. Dönem POMEM alımlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. 27. Dönem POMEM mülakat tarihi ve sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından 28. Dönem başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, 28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? 2021 yeni polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte son gelişmeler...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayımlanmadı. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından yeni dönem başvuru süreci başlayacak. 28. Dönem POMEM ilanının, 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Buna göre, Ağustos ayının son haftalarına doğru 28. Dönem POMEM ilanının yayımlanması ön görülüyor.