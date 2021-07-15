MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sona erdi. 8 Temmuz'da başlayan başvuru süreci 14 Temmuz'da tamamlandı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu? Görevden ayrılma işlemleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.