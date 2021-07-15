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MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021
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MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?

Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Atama başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğretmenler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. MEB tarafından yapılan açıklama ile sonuç tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu? Görevden ayrılma işlemleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sona erdi. 8 Temmuz'da başlayan başvuru süreci 14 Temmuz'da tamamlandı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu? Görevden ayrılma işlemleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

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