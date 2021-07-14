EGM PA son dakika: 28. Dönem POMEM ilanı yayımlandı mı? 2021 yeni polis alımı başvuru tarihi ne zaman?

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav merkezleri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, yeni dönem POMEM'lere başvuru yapacak adaylar 28. Dönem ilanını beklemeye başladı. Peki, 28. Dönem POMEM ilanı yayımlandı mı? 2021 yeni polis alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM ilanı henüz yayımlanmadı. 27. Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından yeni dönem başvuru süreci başlayacak. 28. Dönem POMEM ilanının, 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Buna göre, Ağustos ayının son haftalarına doğru 28. Dönem POMEM ilanının yayımlanması ön görülüyor.