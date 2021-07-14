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27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi sorgulama

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi sorgulama

27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Ön sağlık kontrolü aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, fiziki yeterlilik sınavlarına katıldı. Bu aşamayı da başarıyla geçen adaylar şimdi de sözlü mülakatlara katılacak. Heyecanla beklenen mülakatlar için son dakika açıklaması geldi. Polis Akademisi tarafından adayların sınava girecekleri yer bilgisi ve tarihleri duyuruldu. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavına alındı. Fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar şimdi de mülakatlara katılacak. Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri, adaylar için erişime açılan sınav giriş belgesinde duyuruldu. Buna göre, mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınav tarihlerini öğrenebilecekler.

POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sınavına katılacak olan adayların sınav merkezleri belirlendi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecek.

27. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

* Aydın
* Kahramanmaraş
* Trabzon
* Hatay
* Mersin
* Bursa
* Kayseri
* Konya
* Gaziantep
* Diyarbakır
* İzmir
* Ankara
* Elazığ
* Adana
* Sakarya
* Tokat
* Denizli
* Erzurum
* Eskişehir
* Afyon
* İstanbul
* Samsun

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

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