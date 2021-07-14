27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavına alındı. Fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar şimdi de mülakatlara katılacak. Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2021 POMEM mülakat yerleri sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihleri, adaylar için erişime açılan sınav giriş belgesinde duyuruldu. Buna göre, mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgeleri üzerinden sınav tarihlerini öğrenebilecekler.