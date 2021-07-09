KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar 01-7-8-15 Ağustos tarihleri arasında KPSS sınavlarına katılacak. Sınavın başlamasına için geri sayım başlarken, ÖSYM tarafından görevli seçme işlemleri başladı. Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? 2021 ÖSYM KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS GÖREVLİ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2021 KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Başvurular, ÖSYM'nin gis.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...