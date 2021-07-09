ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? 2021 ÖSYM KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır?
KPSS sınavına sayılı günler kala gözler görevli başvurularına çevrildi. KPSS sınavında görevli olarak bulunmak isteyen öğretmenler, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde görevli başvuruları başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda el aldık. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? 2021 ÖSYM KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar 01-7-8-15 Ağustos tarihleri arasında KPSS sınavlarına katılacak. Sınavın başlamasına için geri sayım başlarken, ÖSYM tarafından görevli seçme işlemleri başladı. Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, başvuru süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM görevli ücretleri ne kadar? 2021 ÖSYM KPSS görevli başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KPSS GÖREVLİ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
2021 KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Başvurular, ÖSYM'nin gis.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KİMLER KAYIT OLABİLECEK?
T.C. yeni kimlik kartı olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile akademisyenler artık kurumlarına gitmeden https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler.
Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir. Bilgileri temin edilemeyen görevliler kayıt işlemlerini görev yaptıkları kurum veya bağlı oldukları sınav koordinatörlükleri aracılığıyla yapabilecekler.
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav görevlilerine verilecek ücretler şu şekilde:
* Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
* Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
* Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
* Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
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