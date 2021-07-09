Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihleri çevrildi. Heyecan içinde tercih takvimini bekleyen adaylar, MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyordu. Yayımlanan kılavuzla merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 Mart dönemine ilişkin sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sözlü sınav sonuçlarını görüntüleyen adaylardan hak kazananlar tercih takvimini bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
2021 Mart dönemi sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenliğe atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 8 Eylül 2021 tarihinde e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMADA İSTENEN BELGELER
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
* Elektronik Başvuru Formu,
* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
* Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
* Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2.Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3.Mezun olunan yükseköğretim programının,öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4.Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
NOT: 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
NOT: İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu'ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne,pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
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