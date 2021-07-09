Adalet Bakanlığı PGM son dakika: Hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, hakim savcı alımı hakkında müjdeli haberi duyurdu. 1000 hakim savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler başvuru tarihleri ve alım yapılacak illere çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı PGM ile hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...

1000 HAKİM SAVCI ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, hakim savcı alımı yıl sonunda gerçekleştirilecek. Ancak başvuru tarihi, şartlar ve alım yapılacak iller listesini gösteren ilan heünz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 1000 hakim savcı alımı konusunda detaylar belli oldunuğnda ahaber.com.tr'de yer alacak.