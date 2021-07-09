Adalet Bakanlığı PGM son dakika: Hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak?
Son dakika... Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim ve savcı olarak görev almak isteyen vatandaşlar şimdiden çalışmalara başladı. Bakan Abdulhamit Gül'ün açıklamalarının ardından başvuru sürecini merak eden adaylar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı PGM ile hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, hakim savcı alımı hakkında müjdeli haberi duyurdu. 1000 hakim savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler başvuru tarihleri ve alım yapılacak illere çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı PGM ile hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...
1000 HAKİM SAVCI ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, hakim savcı alımı yıl sonunda gerçekleştirilecek. Ancak başvuru tarihi, şartlar ve alım yapılacak iller listesini gösteren ilan heünz yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 1000 hakim savcı alımı konusunda detaylar belli oldunuğnda ahaber.com.tr'de yer alacak.
ADALET BAKANI GÜL AÇIKLADI
Yıl sonunda hakim savcı alımı yapılacağı müjdesini veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda hakim savcı alımı yapacağız. Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, avukatlıktan, idari yargı hakimliği ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.
Mezun olan öğrencilere, Mecelle'de ifade edilen hakimlik tanımının meslek hayatları boyunca daima bir prensip olarak akıllarında tutmaları tavsiyesinde bulunan Bakan Gül, "Mecelle'de hakimi tanımlarken 'hakîm; fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn' olarak tarif edilir. Yani hakim bilgedir, anlayış sahibidir, basiret sahibidir, saygındır, güvenilirdir, dosdoğrudur, hiç kimsenin önünde eğilmez ve metin sağlam bir karakterdir diye tanımlanmıştır. İşte sizler de bu mesleğe girdiğinizde bu anlayış içerisinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.
ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI NELER?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: Hakim savcı başvuruları ne zaman? 1000 hakim savcı alımı hangi illere yapılacak?
- Cuma hutbesi 9 Temmuz 2021! Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?
- AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihi: 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları yasası neleri kapsıyor, cezaları ne? İşte maddeleri...
- Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
- İŞKUR ile Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? E-devlet sorgulama ekranı...
- Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
- EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...
- Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
- Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...
- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
- Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...