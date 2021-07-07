İl içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır?
Öğretmenlerin il içi atama tercihleri başlıyor. Başvuru sürecinin yaklaşmasıyla birlikte gözler il içi ihtiyaç listesine çevrildi. İsteğe bağlı olarak yapılacak yer değiştirme başvurusu için geri sayım başlarken, başvuru yapacak adaylar MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğretmenlerin il içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır? İşte cevaplar...
Öğretmen il içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kuurmlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden il içi tayin bekleyenler, başvuruların başlayacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte atama takvimi belli oldu. Tercihler için geri sayım başlarken, gözler il içi ihtiyaç listesine çevrildi. Peki, öğretmenlerin il içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır? İşte haberin detayları...
İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
İl içi atama için kontenjanlar, il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini sorgulayabilirsiniz.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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- İl içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır?
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