MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...

MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvurular 8 Temmuz tarihi itibariyle sona eriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesi ise kura yöntemi ile yapılacak. Alım için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

MSB 2 BİN 533 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak.