MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...
MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 bin 533 personel alınacağını duyurdu. İlanda belirtilen rakamın 4 katına kadar işçi alımı yapacağını duyuran MSB’de, alımlar kura yolu ile yapılacak. MSB tarafından yapılacak alımlara katılım sağlamak isteyen adaylar kura çekim tarihini merak ediyor. Detayları haberimizde derledik. İşte, MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvurular 8 Temmuz tarihi itibariyle sona eriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesi ise kura yöntemi ile yapılacak. Alım için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MSB 2 BİN 533 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak.
Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle başvuruda bulunan kişilerin erişimine açacak.
Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.
MSB BAŞVURU ŞARTLARI
MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.
Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
Milli savunmaya karşı suçlar,
Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
İrtikap,
Rüşvet,
Hırsızlık,
Dolandırıcılık,
Sahtecilik,
Güveni kötüye kullanma,
İhaleye fesat karıştırma,
Edimin ifasına fesat karıştırma,
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
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- MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...
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