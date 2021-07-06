MEB tarih verdi! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 atama tercihleri...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü sınava katıldı. Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle sözlü sınavda değerlendirmeye tabii tutulan heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.