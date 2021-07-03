OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...

OGM kura çekimi sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'e yapılacak 2.083 işçi alımı için kura çekimi devam ediyor. 2.080'i geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam yapılacak 2.083 işçi alımında süreç tamamlanıyor. Kura sonucuna göre hak kazanan adayların istenilen belgeleri başvuru yaptıkları il bölge müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte OGM kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

29 Haziran'da başlayan kura çekimi, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

OGM kura sonuçları ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan ediliyor. İşte 2021 il il OGM kura sonuçları sorgulama sayfaları:

Kura çekimi 4 Temmuz'da sona erecek. Başvuru yaptığınız il bölge müdürlüğünün linkine tıklayarak kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

İLLER KURA SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN 1- ADANA OBM: https://adanaobm.ogm.gov.tr 2- AMASYA OBM: https://amasyaobm.ogm.gov.tr 3- ANKARA OBM: https://ankaraobm.ogm.gov.tr 4- ANTALYA OBM: https://antalyaobm.ogm.gov.tr 5- ARTVİN OBM: https://artvinobm.ogm.gov.tr 6- BALIKESİR OBM: https://balikesirobm.ogm.gov.tr 7- BOLU OBM: https://boluobm.ogm.gov.tr 8- BURSA OBM: https://bursaobm.ogm.gov.tr 9- ÇANAKKALE OBM: https://canakkaleobm.ogm.gov.tr 10- DENİZLİ OBM: https://denizliobm.ogm.gov.tr 11- ELAZIĞ OBM: https://elazigobm.ogm.gov.tr 12- ERZURUM OBM: https://erzurumobm.ogm.gov.tr 13- ESKİŞEHİR OBM: https://eskisehirobm.ogm.gov.tr 14- GİRESUN OBM: https://giresunobm.ogm.gov.tr 15- ISPARTA OBM: https://ispartaobm.ogm.gov.tr 16- İSTANBUL OBM: https://istanbulobm.ogm.gov.tr 17- İZMİR OBM: https://izmirobm.ogm.gov.tr 18- KAHRAMANMARAŞ OBM: https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr 19- KASTAMONU OBM: https://kastamonuobm.ogm.gov.tr 20- KAYSERİ OBM: https://kayseriobm.ogm.gov.tr 21- KONYA OBM: https://konyaobm.ogm.gov.tr 22- KÜTAHYA OBM: https://kutahyaobm.ogm.gov.tr 23- MERSİN OBM: https://mersinobm.ogm.gov.tr 24- MUĞLA OBM: https://muglaobm.ogm.gov.tr 25- SAKARYA OBM: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr 26- ŞANLIURFA: https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr 27- TRABZON OBM: https://trabzonobm.ogm.gov.tr 28- ZONGULDAK OBM: https://zonguldakobm.ogm.gov.tr

SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.