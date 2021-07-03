OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
OGM kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin OGM işçi alımı için süreç tamamlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait kura çekimi 29 Nisan'da başladı. İl il farklı tarihlerde gerçekleştirilen kura çekiminde sonuçlar gelmeye başladı. Başvuru yapan adaylar, kura sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte OGM kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...
OGM kura çekimi sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'e yapılacak 2.083 işçi alımı için kura çekimi devam ediyor. 2.080'i geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam yapılacak 2.083 işçi alımında süreç tamamlanıyor. Kura sonucuna göre hak kazanan adayların istenilen belgeleri başvuru yaptıkları il bölge müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte OGM kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...
OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
29 Haziran'da başlayan kura çekimi, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
OGM kura sonuçları ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan ediliyor. İşte 2021 il il OGM kura sonuçları sorgulama sayfaları:
Kura çekimi 4 Temmuz'da sona erecek. Başvuru yaptığınız il bölge müdürlüğünün linkine tıklayarak kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.