KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2021 yılına ilişkin KPSS tercihleri başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen vatandaşlar, katıldıkları KPSS sınavlarından aldıkları puana göre tercih yapabilecek. Peki, KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih için şartlar neler? İşte cevaplar...

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2021/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin takvimine göre, kılavuz bugün erişime açılacak ve tercih süreci başlayacak.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, KPSS 2021/1 tercih işlemleri 1-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hangi kurum ve kuruluşlara memur alımı yapılacağı konusunda detaylar, tercih kılavuzu ile belli olacak.