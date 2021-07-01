İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?

OGM kura sonuçları açıklanıyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2.083 işçi alımı için kura çekimi yapılıyor. İlgili ilana başvuru yapan vatandaşlar, OGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kura çekimi devam ederken, adaylar başvuru yaptıkları illerdeki kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor? İşte il il OGM kura sonuçları sorgulama...

OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

29 Haziran'da başlayan kura çekimi, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

OGM kura sonuçları ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri: