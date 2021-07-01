İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
OGM kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından adayları kura heyecanı sardı. İşçi alımına ilişkin kura çekimi ise 29 Haziran'da başladı. Başvuru yaptıkları illerdeki kura sonuçlarını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor? İşte il il OGM kura sonuçları sorgulama...
OGM kura sonuçları açıklanıyor... Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2.083 işçi alımı için kura çekimi yapılıyor. İlgili ilana başvuru yapan vatandaşlar, OGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Kura çekimi devam ederken, adaylar başvuru yaptıkları illerdeki kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor? İşte il il OGM kura sonuçları sorgulama...
OGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
29 Haziran'da başlayan kura çekimi, 4 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
OGM kura sonuçları ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. İşte 2021 OGM Bölge Müdürlüklerinin internet adresleri:
1- ADANA OBM: https://adanaobm.ogm.gov.tr
2- AMASYA OBM: https://amasyaobm.ogm.gov.tr
3- ANKARA OBM: https://ankaraobm.ogm.gov.tr
4- ANTALYA OBM: https://antalyaobm.ogm.gov.tr
5- ARTVİN OBM: https://artvinobm.ogm.gov.tr
6- BALIKESİR OBM: https://balikesirobm.ogm.gov.tr
7- BOLU OBM: https://boluobm.ogm.gov.tr
8- BURSA OBM: https://bursaobm.ogm.gov.tr
9- ÇANAKKALE OBM: https://canakkaleobm.ogm.gov.tr
10- DENİZLİ OBM: https://denizliobm.ogm.gov.tr
11- ELAZIĞ OBM: https://elazigobm.ogm.gov.tr
12- ERZURUM OBM: https://erzurumobm.ogm.gov.tr
13- ESKİŞEHİR OBM: https://eskisehirobm.ogm.gov.tr
14- GİRESUN OBM: https://giresunobm.ogm.gov.tr
15- ISPARTA OBM: https://ispartaobm.ogm.gov.tr
16- İSTANBUL OBM: https://istanbulobm.ogm.gov.tr
17- İZMİR OBM: https://izmirobm.ogm.gov.tr
18- KAHRAMANMARAŞ OBM: https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr
19- KASTAMONU OBM: https://kastamonuobm.ogm.gov.tr
20- KAYSERİ OBM: https://kayseriobm.ogm.gov.tr
21- KONYA OBM: https://konyaobm.ogm.gov.tr
22- KÜTAHYA OBM: https://kutahyaobm.ogm.gov.tr
23- MERSİN OBM: https://mersinobm.ogm.gov.tr
24- MUĞLA OBM: https://muglaobm.ogm.gov.tr
25- SAKARYA OBM: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr
26- ŞANLIURFA: https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr
27- TRABZON OBM: https://trabzonobm.ogm.gov.tr
28- ZONGULDAK OBM: https://zonguldakobm.ogm.gov.tr
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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