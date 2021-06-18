Ve tarih belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 sözlü sınav sonuçları...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik takvimi açıklandı. 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavın ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Sözlü sınav sonuçlarına göre atamaya hak kazanacak adaylar belirlenecek. Heyecan içinde sonuçları bekleyen adaylar MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 sözlü sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte haberin detayları...

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.