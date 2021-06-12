Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...
Jandarma bekçi alımı olacak mı? Bu yıl bekçi alımı var mı? Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlenen vatandaşlar, bekçilik için başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Bekçi olabilmek için güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlar, son günlerde Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen 10 bin bekçi alımına odaklandı. Peki, Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılında yapılması beklenen Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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