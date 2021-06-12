Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Bekçi olabilmek için güncel ilanları yakından takip eden vatandaşlar, son günlerde Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen 10 bin bekçi alımına odaklandı. Peki, Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılında yapılması beklenen Jandarma bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu: