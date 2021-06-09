OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı şartları neler? Kadro dağılımı...
Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mevsimlik işçi alımı ilanının yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. İlgili kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar...
OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) yapılacak mevsimlik işçi alımının detayları açıklandı. Geçici işçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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- OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı şartları neler? Kadro dağılımı...
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