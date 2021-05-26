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OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?

OGM işçi alımı başvuru tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak mevsimlik işçi alımının detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?

OGM 2.083 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne mevsimlik işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 2.083 işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.

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