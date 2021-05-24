Bu yıl polis alımları ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27. Dönem POMEM ön sağlık aşamasının tamamlanmasının ardından, fiziki yeterlilik sınavı için tarih belirlendi. Bu gelişmelerin ardından gözler 28. Dönem POMEM alımlarına çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? 2021 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler? İşte merak edilenler...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM başvuru tarihi henüz başlamadı. 27. Dönem POMEM alımlarının tamamlanmasının ardından 28. Dönem sürecinin başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.