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Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?

Taşeron ve kamu işçisine yapılacak maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. "?" sorusu gündemde yerini korurken, Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak taleplerin belirlendiği açıklandı. Şimdi ise gözler TİS görüşmelerine çevrildi. 2021-2022 döneminde ne kadar zam alacağını merak eden işçiler, konu ile ilgili resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, işçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve nedir? İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?

? Taşeron ve nedir? 700 bin işçinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TİS görüşmeleri için geri sayım başlarken, işçilerin hakları ve maaş zamları konusunda konfederasyonların ortak taleplerini hazırladığı öğrenildi. İşçilerin maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, işçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

700 BİN İŞÇİSİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli idareler,

* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

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