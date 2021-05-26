Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?

İşçilere ne kadar zam yapılacak? Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? 700 bin işçinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TİS görüşmeleri için geri sayım başlarken, işçilerin hakları ve maaş zamları konusunda konfederasyonların ortak taleplerini hazırladığı öğrenildi. İşçilerin maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, işçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

700 BİN İŞÇİSİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.