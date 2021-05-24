27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM fiziki yeterlilik parkur sınavı ne zaman, nasıl olacak?

27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? Sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavının giriş yerleri açıklandı. Ön sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından bir sonraki sınav aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar, heyecan içinde mülakatları beklemeye başladı. Peki, 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 POMEM fiziki yeterlilik parkur sınavı ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? MÜLAKAT NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adayların sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav yerlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

Adaylar sınav giriş belgeleri üzerinden sınav tarihi ve sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecekler.

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