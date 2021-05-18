MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercih süreci devam ediyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman? İşte cevaplar...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversite Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemleri devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Henüz tercih yapamayanlar ise tercihlerin biteceği tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman? İşte haberin detayları...
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler. Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına çağrı işlemi, sadece tercih yapan adaylar arasından yapılacak. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. 19 Mayıs'ta tercihlerin sona ermesinin ardından sonuçların 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında MSÜ'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.
HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.
2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)
Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
DİKKAT!
Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT!
Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-TYT puanını kullanmak için 2021-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
DİKKAT!
Tercihinizi yaparken "Aday Yerleştirme İşlemleri" sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, "Ek Yerleştirme" sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi unutmayınız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...
- Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? Uzaktan eğitim...
- MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman?
- Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...
- Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?
- SON DAKİKA! 1 Haziran'da nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile hangi iş yerleri, mekanlar açılacak?