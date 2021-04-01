Memura iki güzel haber: Sınavlar periyodik olacak, çalışma grubu kuruluyor

da kararlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Sözleşmeli istihdamını tüm yönleriyle inceleyecek bir komisyon kurulacak. Taraf temsilcileri çalışmaya katılacak. Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Sınavları içindüzenleme yapılacak.''

ÖDEMELER 5 NİSAN'DA BAŞVURULAR UZADI

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi. Öte yandan esnafın kira, gelir kaybı ve ciro desteği ile ilgili başvuruları 30 Nisan'a uzatıldı.