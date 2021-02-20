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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ile izleyici karşısına çıkan Halit Özgür Sarı tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisiyle oyunculuğa adım atan Sarı, kariyerinde hızla yükselişe geçti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından biri olma yolunda ilerleyen Halit Özgür Sarı'nın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Halit Özgür Sarı'nın boyu...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 17:03
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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Kardeşlerim dizisi ile izleyici karşısına çıkan Halit Özgür Sarı'nın boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Halit Özgür Sarı'nın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Burak Deniz – 185 CM

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Alina Boz – 173 CM

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Aslı Enver – 165 CM

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı herkesi şaşırttı! Meğer…

Hadise – 169 CM