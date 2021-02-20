Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim başlıyor! İşte oyuncu kadrosu

CELİL NALÇAKAN (AKİF ATAKUL)

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.