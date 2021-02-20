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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim başlıyor! İşte oyuncu kadrosu Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim başlıyor! İşte oyuncu kadrosu
Yayınladığı her diziyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Atv, yüreklere dokunacak bir hikayeyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. Birbirinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan dizi, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan dizinin oyuncu kadrosu da göz doldurdu. İşte Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosu...
Giriş Tarihi: 20.02.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 11:17
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Anne ve babalarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat süren dört kardeş; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in hayatı bir anda değişecek. Aldıkları acı haberle kimsesiz ve boynu bükük kalan kardeşler, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hikayesiyle yüreklere işleyecek olan dizinin oyuncu kadrosu da göz doldurdu. İşte Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosu...
CELİL NALÇAKAN (AKİF ATAKUL)
42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.
AHU YAĞTU (SUZAN MANYASLI)
34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.
CÜNEYT METE (ORHAN EREN)
37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.