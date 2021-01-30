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Akıncı 6. bölüm fragmanı izle! "Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz..."

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Giriş: 30.01.2021 02:56
Güncelleme:30.01.2021 02:58
atv'nin izleyenleri ekranlara kilitleyen dizisi Akıncı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı'nın 6. bölüm fragmanına "Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz..." sözleri damga vurdu. İşte Akıncı'nın 6. yeni bölüm fragmanı...

atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi isimlerin yer alıyor.

Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.

AKINCI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

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