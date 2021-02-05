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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi derken Akıncı dizisiyle dönüyor! Hayranları gün sayıyor! Kasıp kavuracak... Kurtlar Vadisi derken Akıncı dizisiyle dönüyor! Hayranları gün sayıyor! Kasıp kavuracak...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Akıncı'ya bomba bir isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi dizisi ile büyük ün yakalayan Murat Parasayar, "Yusuf" karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan usta oyuncunun dizide göstereceği performans merak ediliyor. Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı dizide heyecan fırtınası devam ederken, yeni bölümde Murat Parasayar'ın performansı yakından takip edilecek.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 16:36
ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Akıncı dizisinde yeni oyuncu heyecanı yaşanıyor. Uzun süredir ekranlara döneceği konuşulan Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Murat Parasayar'ın Akıncı dizisine dahil olacağı iddia ediliyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun dizide "Yusuf" karakterine hayat vereceği konuşuluyor. Hal böyle olunca dizinin hayrancıları yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek dizide, Murat Parasayar'ın dahil olması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ATV ekranlarında Cuma günleri yayımlanan Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı Akıncı adlı diziye usta bir isim daha katıldı.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Murat Parasayar, Akıncı dizisine Yusuf karakteriyle dahil oldu.
Ünlü oyuncu Parasayar, Kurtlar Vadisi Pusu adlı popüler dizide Sarp Günsel karakteri ve 2016'da Kanal D'de ekranlara gelen Hayatımın Aşkı adlı dizide Zengin İşadamı Rahmi karakteriyle öne çıkmıştı.
MURAT PARASAYAR KİMDİR?
Murat Parasayar, 1966 yılında Bursa'da doğmuştur. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Murat Parasayar çok sayıda reklam filmi, katalog ve defile çalışmasında görev aldı. Sunuculuk da yapan Murat Parasayar, 1992 yılında "Barışta Savaşanlar" isimli dizideki başrol ile dizi oyunculuğuna başladı.
1995 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı "Gül ve Diken"adlı dizide Aydan Şener ile birlikte başrolde olarak oynadı. Ayrıca dizide Müge Arda, Yusuf Sezgin, Tomris Oğuzalp, Osman Seden, Efkan Efekan, Ali Karagöz gibi oyuncular da rol aldı.