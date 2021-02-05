Kurtlar Vadisi derken Akıncı dizisiyle dönüyor! Hayranları gün sayıyor! Kasıp kavuracak...

1995 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı "Gül ve Diken"adlı dizide Aydan Şener ile birlikte başrolde olarak oynadı. Ayrıca dizide Müge Arda, Yusuf Sezgin, Tomris Oğuzalp, Osman Seden, Efkan Efekan, Ali Karagöz gibi oyuncular da rol aldı.