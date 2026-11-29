Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. 2021 yılında boşanan ve bir çocukları bulunan ikili arasında geçmişte yaşanan mesajlaşmalar, yeni bir hukuki sürecin fitilini ateşledi. Demirbilek'in hakaret içerdiğini öne sürdüğü ifadeler nedeniyle şikâyetçi olduğu Zanna hakkında, 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki kriz mahkemeye taşındı. 2021 yılında resmî olarak boşanan çift, 2023'te de adliyelik olmuştu. Demirbilek, evlilikleri boyunca eski eşinin hem kendisine hem de çocuğuna karşı ilgisiz davrandığını öne sürdü. Zanna'nın ihtiyaçlarını karşılamadığını iddia eden Demirbilek, nafakayı da her seferinde yalvararak alabildiğini anlattı.

Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasında yaşanan anlaşmazlık yargıya taşındı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda telefon mesajlaşmaları sırasında kendisine hakaret edildiğini belirten Tuğçe Demirbilek, Zanna'nın "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" şeklinde attığı mesajları delil olarak gösterip suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tuğçe Demirbilek’in hakaret iddiasıyla şikâyetçi olduğu Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Fotoğraf: A Haber arşiv) UZLAŞMA OLMAYINCA DAVA AÇILDI Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede tüm deliller değerlendirildi. Zanna'nın mesajlarındaki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını oluşturduğu ve hakkında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olduğu için taraflar arasında önce uzlaştırma yoluna gidildi. Ancak bu girişimden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ünlü şef hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.