"Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun!" Şef Danilo Zanna ile eski eşi arasında şaşırtan mesaj
Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. 2021 yılında boşanan ve bir çocukları bulunan ikili arasında geçmişte yaşanan mesajlaşmalar, yeni bir hukuki sürecin fitilini ateşledi. Demirbilek'in hakaret içerdiğini öne sürdüğü ifadeler nedeniyle şikâyetçi olduğu Zanna hakkında, 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki kriz mahkemeye taşındı. 2021 yılında resmî olarak boşanan çift, 2023'te de adliyelik olmuştu. Demirbilek, evlilikleri boyunca eski eşinin hem kendisine hem de çocuğuna karşı ilgisiz davrandığını öne sürdü. Zanna'nın ihtiyaçlarını karşılamadığını iddia eden Demirbilek, nafakayı da her seferinde yalvararak alabildiğini anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz yıllarda telefon mesajlaşmaları sırasında kendisine hakaret edildiğini belirten Tuğçe Demirbilek, Zanna'nın "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" şeklinde attığı mesajları delil olarak gösterip suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
UZLAŞMA OLMAYINCA DAVA AÇILDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede tüm deliller değerlendirildi. Zanna'nın mesajlarındaki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını oluşturduğu ve hakkında dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olduğu için taraflar arasında önce uzlaştırma yoluna gidildi. Ancak bu girişimden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ünlü şef hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
"NAFAKA DAVASINA DELİL OLMASINI İSTİYOR"
Savcılıkta ifade veren Tuğçe Demirbilek, eski eşinin yazışmalarda kendisini, çocuğu hasta olduğu hâlde doktora götürmemekle suçladığını anlattı. Demirbilek, eski eşinin kendisine ağır sözler sarf ederek hakaret ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Zanna, eski eşinin nafaka artırımı davası açtığını, bu şikâyeti de o davada delil olarak kullanmak için yaptığını söyledi. Mesajların karşılıklı yazışmalar olduğunu belirten şef, bir ifadede aslında "öğrendim" demek istediğini ancak Türkçesi iyi olmadığı için "öğrettim" yazdığını savundu.