MasterChef'te Ayşe-Tolğa tartışması büyüdü! Somer Şef stüdyoyu terk etti

MasterChef Türkiye'de Ayşe ve Tolğa arasında sos nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek Somer Şef'le gerilime dönüştü. Tolğa'nın itirazına sinirlenen Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk ederken, gecenin sonunda eleme adayı da belli oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşanan sos tartışması, stüdyoda tansiyonu yükseltti. Ayşe ve Tolğa arasında başlayan tartışmaya müdahale eden Somer Şef, yarışmacının sözleri üzerine sinirlenerek stüdyoyu terk etti. İşte 26 Kasım Perşembe akşamı yaşananlar...

AYŞE VE TOLĞA ARASINDA SALATA SOSU GERİLİMİ MasterChef'in 26 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Muhammed'in kaptan olduğu mavi takım ile Eyyüp Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım bir kez daha karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar, 7 çeşit Fransız yemeği hazırladı. Hazırlık sürecinde mavi takımda Nice Salatası'nı yapan Ayşe'ye sos konusunda Tolğa yardımcı oldu. Ancak hazırlanan sosu yoğun ve keskin bulan Ayşe, zeytinyağı ekleyerek sosu açtı.

Tadım sırasında Ayşe, sosu Tolğa ve Nilay'ın hazırladığını söyleyince Tolğa yaşananları şeflere anlattı. Şefler, kazanan takımın kırmızı takım olduğunu açıklarken mavi takımın sosunun kıvamını fazla akışkan bulduklarını ve sebzelere dahi yapışmadığını belirtti.

"SENİ KÖTÜLEYECEK TEK BİR CÜMLEMİ SÖYLESİNLER, BEN DİSKALİFİYE OLAYIM" Tadımın ardından oyunu kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için stüdyoya gelen mavi takım yarışmacılarıyla şefler, hazırlanan salata hakkında konuştu. Söz alan Ayşe, "Bu salata sosu meselesi daha sonuç açıklanmadan olay oldu. Tolğa beni kötülemeye başladı tuhaf bir şekilde" deyince Tolğa araya girdi. Sinirlenen Tolğa, "Bunlarla tartışmak kadar kötü bir şey yok. Kendisine olması gerekeni söyledim ama kabul etmedi. Reçete kendisinin de, ben de geri çekildim. Seni kötüleyecek bir tane cümlemi söyleyin, ben buradan diskalifiye olmak istiyorum. Yeter. Ben bunlarla mı uğraşacağım şefim?" dedi. Sözünü bitiren Ayşe ise sosun daha sıvı olması gerektiğini düşündüğünü, tadını da beğenmeyince müdahale ettiğini belirtti. Ayşe, "Daha yemeğin sonucu açıklanmadan 'Ben sosu çok güzel yaptım da senin yüzünden böyle oldu' demek takım arkadaşına saygısızlık" ifadelerini kullandı.