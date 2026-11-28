Akın Akınözü'nden evlilik sorusuna dikkat çeken yanıt
Annesini kanser nedeniyle kaybeden Akın Akınözü, Kansersiz Yaşam Derneği’nin düzenlediği kitap söyleşisinde duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, annesinden kalan en büyük mirası anlatırken evlilik sorusuna da "Bakalım kısmet" yanıtını verdi.
Son olarak ATV'nin dizisi Kuruluş Orhan'da rol alan Akın Akınözü, önceki gün Kansersiz Yaşam Derneği'nin İstanbul Büyük Kulüp'te düzenlediği "Neden Olmasın?" kitap söyleşisine katıldı.
Annesi Özlem Akınözü'nü kanser nedeniyle kaybeden oyuncu, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.
"ANNEMİN BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS"
Akın Akınözü, kitapla ilk karşılaştığında kendisinde uyandırdığı duyguları şu sözlerle anlattı:
"Bu kitap bana ilk geldiğinde 'Neden olmasın?' sorusunun bende çok net bir karşılığı vardı. 'Neden annem iyileşmesin? Neden annem bu hastalığı yenmesin?' Fakat bugün geldiğim nokta itibarıyla ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini anlatabilirim. Çünkü bu annemin bana öğrettiği bir şey ve bıraktığı en büyük miras. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım."
EVLİLİK KISMET
Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşk yaşayan Akın Akınözü, evlilik hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "İllaki düşüncesi var tabii, bakalım kısmet" ifadelerini kullandı.