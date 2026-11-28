"ANNEMİN BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS"

Akın Akınözü, kitapla ilk karşılaştığında kendisinde uyandırdığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Bu kitap bana ilk geldiğinde 'Neden olmasın?' sorusunun bende çok net bir karşılığı vardı. 'Neden annem iyileşmesin? Neden annem bu hastalığı yenmesin?' Fakat bugün geldiğim nokta itibarıyla ben bu umudu vermek için en doğru kişi değilim. Ama kanserin elimizden alamadığı yaşama cesaretini anlatabilirim. Çünkü bu annemin bana öğrettiği bir şey ve bıraktığı en büyük miras. Ben burada kansere rağmen yaşamaya cesaret etmenin hikâyesini anlatmak için buradayım."

Akın Akınözü annesini anarken duygusal anlar yaşadı. (Foto: Sosyal medya)