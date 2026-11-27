Üçüncü kızları Mihre’yi kucaklarına alan Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’den aile pozu geldi. Ünlü şarkıcı, minik kızının yüzünü ilk kez paylaşırken eşi ve kızlarıyla verdiği kareye esprili bir not düştü.

2016 yılında evlenen Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, ağustos ayında üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına almıştı. Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları daha bulunan ikili, üç çocuklu aile olmanın heyecanını sürdürüyor.

MİHRE'NİN 40'INI UÇURMUŞTU Daha önce Mihre'nin kırkını uçurma geleneğini sosyal medyada paylaşan Özlem Ada Şahin'in ardından, bu kez Berkay Şahin minik kızının yüzünü ilk kez takipçilerine gösterdi.

KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI Şarkıcı, paylaşımına "3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine Maşallah demeden geçmezsiniz!" notunu ekledi. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafta minik Mihre'nin babasına olan benzerliği öne çıktı. Berkay Şahin'in kızı Mihre'nin yüzü göründü. (Foto: Instagram)