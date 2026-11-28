Şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocuklarıyla yemek yiyip sohbet ettiğini söyleyen Altuğ'un keyifli halleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından 10 Ağustos 2008'de evlendi. Yaklaşık yedi yıl süren evliliklerini 12 Ocak 2015'te anlaşmalı olarak sonlandıran ikili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2015 yılında evliliklerini sonlandırmıştı. OĞULLARIYLA AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ Son olarak Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça neşeli olduğu görülen Altuğ, muhabirlerin soruları üzerine, "Oğullarımla yemek yemeye geldik, bol bol sohbet ettik" dedi. (Foto: Sabah)