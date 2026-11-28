Emre Altuğ oğulları Kuzey ve Uzay ile görüntülendi
Şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocuklarıyla yemek yiyip sohbet ettiğini söyleyen Altuğ'un keyifli halleri dikkat çekti.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından 10 Ağustos 2008'de evlendi. Yaklaşık yedi yıl süren evliliklerini 12 Ocak 2015'te anlaşmalı olarak sonlandıran ikili, çocukları için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.
OĞULLARIYLA AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİ
Son olarak Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça neşeli olduğu görülen Altuğ, muhabirlerin soruları üzerine, "Oğullarımla yemek yemeye geldik, bol bol sohbet ettik" dedi.
BABASININ BOYUNU GEÇTİ
Altuğ, geçtiğimiz günlerde de oğlu Kuzey'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutlamıştı:
"Bugün Kuzey'imin doğum günü. Doğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsun, ışığın hiç solmasın. Allah yolunu açık etsin, sağlıkla, huzurla, başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Seni seviyorum oğlum, iyi ki doğdun."
Kuzey'in büyümüş hali ve Emre Altuğ'a giderek daha fazla benzemesi dikkat çekti.