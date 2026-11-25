Ünlü çiftin nikâh şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi. Müzik ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğün, ünlü isimleri bir araya getirdi.

(Foto: Sosyal medya)

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutluluklarına ortak olan davetliler arasında Demet Özdemir, Bengü, Cenk Tosun, Yasemin ve İdo Tatlıses, Demet Akalın ve Okan Kurt, Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran, Hande Doğandemir, Müjde Uzman, Amine Gülşe ve Ersay Üner de yer aldı. Gecede Serdar Ortaç, Emre Altuğ ve çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Çiftin düğününden kareler, davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğün gecesinden yansıyan mutluluk dolu anları büyük ilgi gördü.