Derya Uluğ ve Asil Gök evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar Gibi" şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sevilen şarkıcı Derya Uluğ, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile nikâh masasına oturdu. İstanbul'da düzenlenen görkemli düğün töreni, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismi buluşturdu.
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün aşkı yıllar önce başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz haziran ayında attı.
Derya Uluğ, nişan töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirmişti.
Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ'a doğum gününde evlilik teklif ederek romantik bir sürprize imza atmıştı. Evlilik kararı alan çift, dün akşam düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
GELİNİ KAPIDA KARŞILADI
Düğün öncesinde otelde yaşanan romantik anlar da dikkat çekti. Beyaz gelinliğiyle düğünün yapılacağı mekâna gelen 40 yaşındaki Derya Uluğ'u, Asil Gök kapıda karşıladı. Birbirlerine sarılan çiftin mutluluğu objektiflere ve davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.