Küçük kızın üzüntüsü sevince dönüştü! Demet Akalın’dan anlamlı destek
İzmit’te otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti parçalanan 7 yaşındaki kız çocuğuna Demet Akalın’dan anlamlı destek geldi. Ünlü şarkıcı, küçük kıza yeni bisiklet hediye etti.
İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü.
BİSİKLETİ YERE VURULARAK PARÇALANDI
Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi küçük kızın bisikletine el koyarken, yakını olan kadın bisikleti defalarca yere vurdu.
BİSİKLETE OLAY GÜNÜ İLK KEZ BİNMİŞ
Çevredeki esnafın müdahalesi sırasında korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.
"YİNE MERHAMETLİ AİLEYE DENK GELDİM"
Olayın ardından aileye ulaşan şarkıcı Demet Akalın, küçük kıza yeni bisiklet hediye ederek destek oldu.
Ünlü şarkıcı, yaşananları sosyal medya hesabından da paylaşarak, "İyi ki kırdın bisikleti, daha güzelini aldık. Yine merhametli bir aileye denk gelmişim." ifadelerini kullandı.