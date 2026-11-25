İzmit’te otomobile sürttüğü gerekçesiyle bisikleti parçalanan 7 yaşındaki kız çocuğuna Demet Akalın’dan anlamlı destek geldi. Ünlü şarkıcı, küçük kıza yeni bisiklet hediye etti.

İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak'ta meydana gelen olayda, bisikletiyle sokakta gezen 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki otomobile sürttü.

BİSİKLETİ YERE VURULARAK PARÇALANDI Araçta küçük bir iz oluşması üzerine araç sahibinin yakınları çocuğa tepki göstererek ailesini çağırmasını istedi. Araçtan inen bir kişi küçük kızın bisikletine el koyarken, yakını olan kadın bisikleti defalarca yere vurdu.

BİSİKLETE OLAY GÜNÜ İLK KEZ BİNMİŞ Çevredeki esnafın müdahalesi sırasında korkan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük kızın bisiklete olay günü ilk kez bindiği, bisikletin ise esnaf tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.