10 yıllık aşklarını geçtiğimiz haziran ayında nişanlanarak taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök , bu akşam İstanbul'da düzenlenecek düğünle dünyaevine giriyor.

Derya Uluğ gelenekleri es geçmedi. (Foto: Instagram)

DÜĞÜN ÖNCESİ İLK KARELER

Geçtiğimiz gün düzenlenen kına gecesinde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya gelip mutluluklarını paylaşan ikiliden, büyük gün öncesi ilk kareler de geldi.