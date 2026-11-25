Derya Uluğ ve Asil Gök'ten düğün öncesi romantik görüntüler
Giriş Tarihi:
10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan Derya Uluğ ve Asil Gök'ten düğün öncesi ilk kareler geldi. Otele gelen Uluğ'u kapıda karşılayan Gök'ün ünlü şarkıcıya sarıldığı anlar dikkat çekti.
10 yıllık aşklarını geçtiğimiz haziran ayında nişanlanarak taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök, bu akşam İstanbul'da düzenlenecek düğünle dünyaevine giriyor.
DÜĞÜN ÖNCESİ İLK KARELER
Geçtiğimiz gün düzenlenen kına gecesinde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya gelip mutluluklarını paylaşan ikiliden, büyük gün öncesi ilk kareler de geldi.