İbrahim Tatlıses görünce hemen harekete geçti: "Rızam dışında!"
Ajda Pekkan'ın ardından İbrahim Tatlıses de dijital telif hakları için harekete geçti. Geçmişte rol aldığı filmlerin dijital platformlarda izinsiz kullanıldığını öne süren sanatçının açtığı dava mahkemece kabul edilirken, hak sahipliğinin tespiti ve yayınların durdurulması talep edildi.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlarda yayınlandığını görünce hemen harekete geçti. Tatlıses, geçmiş yıllarda oynadığı filmlerin dijital platformlarda kullanılmasına itiraz etti. Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, rızası dışında filmlerini yayınlayan yapım şirketlerine tepki gösteren Tatlıses dava açtı.
"YAPILAN HUKUKSUZLUK"
Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığını, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığını, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti. Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınlandığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi.
MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ
Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. İbrahim Tatlıses, elde ettiği kâr kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.
AJDA PEKKAN DA TELİF DAVASINI KAZANMIŞTI
Ajda Pekkan, 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayımlanmasına karşı açtığı telif davasını kazanmıştı. Mahkeme, aralarında unutulmaz hitlerinin de bulunduğu eserlerin dijital kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna hükmederek izinsiz yayınları yasaklamıştı.