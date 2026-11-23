İbrahim Tatlıses, geçmişte rol aldığı filmlerin dijital platformlarda izinsiz yayımlandığını belirterek dava açtı. Mahkeme, sanatçının başvurusunu kabul etti. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

"YAPILAN HUKUKSUZLUK"

Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığını, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığını, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti. Tatlıses, sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınlandığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi.