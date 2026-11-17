Emirhan Topçu'dan Cemre Baysel'e kalpli paylaşım! Ünlü oyuncu da kayıtsız kalmadı
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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, oyuncu Cemre Baysel ile yaşadığı aşkı sosyal medya paylaşımıyla ilan etti. Topçu'nun kırmızı kalp emojisiyle yaptığı romantik paylaşım, Baysel tarafından da kendi hesabında yayımlandı.
Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
AŞKI DOĞRULAMIŞTI
İlişkilerini doğrulayan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle birliktelikleri hakkında ilk kez konuşmuştu.
EMİRHAN TOPÇU'DAN HAMLE
Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne seren çiftten Emirhan Topçu'dan ilk paylaşım geldi.
SEVGİLİSİNE KARŞILIK VERDİ
Ünlü futbolcu, sevgilisi Cemre Baysel ile bir araya geldiği anları kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Baysel de sevgilisinin bu paylaşımını kendi hesabında yeniden yayımladı.