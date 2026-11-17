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AŞKI DOĞRULAMIŞTI

İlişkilerini doğrulayan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" sözleriyle birliktelikleri hakkında ilk kez konuşmuştu.