Bu adaylıkla Beyoncé, Grammy Ödülleri tarihinde toplam 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

Beyoncé'nin yanı sıra kategoride Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monét'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" adlı şarkıları da adaylar arasında yer aldı.

Öte yandan İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylık elde ederek bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en yüksek adaylık sayısına ulaştı. Beyoncé de geçen yıl 11 kategoride aday gösterilmişti.