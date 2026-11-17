Grammy tarihinde bir ilk! Beyonce 100 adaylığa ulaştı
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ABD'li şarkıcı Beyoncé, 69. Grammy Ödülleri'nde aldığı adaylıkla müzik tarihine geçti. Grammy tarihinde 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı olan yıldız, yeni bir rekora imza attı.
7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.
TARİHTE BİR İLK
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé, "Morning Dew (Donk)" şarkısıyla "En İyi Solo R&B Performansı" kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi.
Bu adaylıkla Beyoncé, Grammy Ödülleri tarihinde toplam 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.
Beyoncé'nin yanı sıra kategoride Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monét'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" adlı şarkıları da adaylar arasında yer aldı.
Öte yandan İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylık elde ederek bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en yüksek adaylık sayısına ulaştı. Beyoncé de geçen yıl 11 kategoride aday gösterilmişti.