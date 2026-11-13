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Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemre Baysel, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı. Ünlü oyuncunun, ilişkisi hakkında yaptığı "Ne güzel duymuşsunuz işte" açıklaması magazin gündemine damga vurdu.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 1

Cemre Baysel'in özel hayatı da uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor. Baht Oyunu dizisinin setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile 2021 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncunun ilişkisi, Haziran 2025'te sona ermişti.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 2

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açan Baysel, bu ilişkinin bitip bitmediğini soran gazetecilere yalnızca "Bitti" yanıtını vermişti.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 3

Baysel'in adı bu kez Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılmaya başladı. Aşk iddialarının gündeme gelmesinde, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takibe alması dikkat çekti. Baysel'in kimin gönderdiğini açıklamadığı bir çiçek buketini paylaşması da merak uyandırdı.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 4

GÜLLERİN SAHİBİ BELLİ OLDU

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Emirhan Topçu'nun annesinin sosyal medyada Cemre Baysel'i takibe alması oldu. Söz konusu takibin ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, daha sonra bu takibin geri çekildiği öne sürüldü.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 5

O dönemde ikiliden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 6

AŞKINI İLAN ETTİ

Gazetemagazin'e konuşan Cemre Baysel, Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları doğruladı. İlişkisi hakkında konuşan oyuncu, "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." ifadelerini kullandı.

Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı 7

Birlikte görüntülenmemelerinin nedenini de açıklayan Baysel, Topçu'nun milli takım kampında olduğunu söyledi.

esmanur arslan
Editör
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