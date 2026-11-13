Güllerin sahibi belli oldu! Cemre Baysel'den Emirhan Topçu itirafı

Cemre Baysel, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı. Ünlü oyuncunun, ilişkisi hakkında yaptığı "Ne güzel duymuşsunuz işte" açıklaması magazin gündemine damga vurdu.

Cemre Baysel'in özel hayatı da uzun süredir magazin gündeminde yer alıyor. Baht Oyunu dizisinin setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile 2021 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncunun ilişkisi, Haziran 2025'te sona ermişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI Ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açan Baysel, bu ilişkinin bitip bitmediğini soran gazetecilere yalnızca "Bitti" yanıtını vermişti.



Baysel'in adı bu kez Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılmaya başladı. Aşk iddialarının gündeme gelmesinde, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takibe alması dikkat çekti. Baysel'in kimin gönderdiğini açıklamadığı bir çiçek buketini paylaşması da merak uyandırdı.



GÜLLERİN SAHİBİ BELLİ OLDU İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Emirhan Topçu'nun annesinin sosyal medyada Cemre Baysel'i takibe alması oldu. Söz konusu takibin ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, daha sonra bu takibin geri çekildiği öne sürüldü.